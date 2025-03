Homem acusado de homicídio praticado em 2011 vai à júri popular nesta quinta (20)

Acusado pela morte de João Pedro de Moraes em 2011, Jhonatan Ebert, também conhecido pelo apelido de “Piazinho”, será levado à júri popular nesta quinta-feira, 20 de março. O crime de homicídio, pelo qual ele responde, aconteceu no dia 24 de janeiro, em uma quitanda de propriedade da vítima, situada no bairro Costeira.

Segundo a denúncia da Promotoria, no dia dos fatos, Jhonatan, acompanhado de um indivíduo não identificado, utilizando uma arma de fogo que não foi apreendida, chegou na quitanda e efetuou disparos contra a vítima João, causando-lhe vários ferimentos. João chegou a ser socorrido com vida e encaminhado ao hospital, mas não resistiu e faleceu horas depois.

Conforme apurado pela equipe de investigação da Delegacia de Araucária, Jhonatan e o comparsa agiram em divisão de tarefas, onde o réu efetuou os disparos, e o indivíduo não identificado deu fuga a ele, utilizando um veículo Pálio, de cor preta.

Jhonatan, que respondia ao processo em liberdade, agora sentará no banco dos réus e o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri irá decidir pela sua condenação ou absolvição.

Edição n.º 1457.