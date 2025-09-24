Nesta quinta-feira, 25 de setembro, quem sentará no banco dos réus para ser julgado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Juri de Araucária é o réu Márcio dos Santos Barbosa. Ele é acusado de tentativa de homicídio contra a então companheira Débora Priscila Gonçalves. O crime aconteceu no dia de Natal (25/12) de 2023 na rua Prímula, no bairro Campina da Barra.

Segundo apurado nas investigações, após Márcio ter feito uso excessivo de drogas e álcool, passou a agredir Débora, enforcando-a, até que ela perdesse a consciência, inclusive, fazendo-a se urinar nas calças. Ele também a agrediu na região da cabeça.

Consta na denúncia do Ministério Público que após conseguir escapar, a vítima, por seus próprios meios, ainda urinada, conseguiu chegar à UPA, onde relatou o ocorrido ao médico plantonista, que acionou a Guarda Municipal. Devido à gravidade dos ferimentos e com suspeita de traumatismo craniano, Débora foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

Ainda conforme o boletim da ocorrência, enquanto a vítima se dirigia à UPA para receber atendimento, Márcio a seguiu e já no local, bastante alterado e agressivo, precisou ser contido pela Guarda Municipal e acabou sendo preso. Agora ele será submetido a julgamento para receber a sua sentença.