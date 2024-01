Homem agride companheira a marteladas e é preso pela GMA

No último sábado, 13 de janeiro, a Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência envolvendo Lei Maria da Penha na Avenida Manoel Ribas, no Centro

De acordo com as informações, a GMA foi acionada por vizinhos que ouviram gritos e pedidos de socorro. Quando chegaram no local, os agentes ouviram os pedidos de socorro do lado de fora da residência, e ao tentarem entrar na casa, perceberam que a porta se encontrava trancada. Ao forçarem a porta, os policiais flagraram o agressor em cima da vítima que se encontrava no chão.

Os policiais realizaram a devida abordagem, entretanto, o homem não obedeceu à ordem legal. Sendo assim os agentes precisaram utilizar da arma de eletrochoque para contê-lo.

A vítima apresentava muitos ferimentos, e ela relata que havia sido agredida no rosto com um martelo.

O agressor recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.