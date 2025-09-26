Na noite de quinta-feira (25), uma equipe policial foi acionada após vizinhos relatarem uma situação de violência doméstica em uma residência no bairro Tindiquera, onde estavam sendo ouvidos gritos e possíveis agressões.

Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos pela vítima, que estava visivelmente abalada e chorosa. Ela contou que foi agredida por seu companheiro durante uma discussão. Segundo ela, durante a discussão, ela quebrou os celulares do casal, momento em que o agressor teria reagido violentamente. Ela afirmou que ele apertou seu pescoço e braços, puxou seu cabelo, deu uma mordida e chegou a sufocá-la.

A vítima informou ainda que o suspeito possuía uma arma, mas não sabia se era verdadeira ou não. Com medo de que algo mais grave acontecesse, ela teria escondido o objeto durante a briga. Após buscas, a equipe policial localizou a arma e constatou que se tratava de uma réplica de airsoft.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao homem, que foi encaminhado para a Delegacia para procedimentos legais.