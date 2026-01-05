Uma ocorrência de violência doméstica registrada no início da noite de domingo (04), no bairro Campina da Barra, resultou na prisão de um homem e na apreensão de duas armas de fogo mantidas de forma irregular. A Guarda Municipal de Araucária foi acionada pela Central da GMA após denúncia de agressões dentro de uma residência.

Conforme o chamado, o homem teria agredido a esposa fisicamente e, no momento em que o filho tentou intervir, utilizou uma faca, causando ferimentos no jovem. A equipe se deslocou até o local e encontrou o suspeito ainda na residência, portando uma arma branca e fazendo ameaças aos familiares. O homem apresentava sinais de embriaguez e foi abordado e contido pelos agentes.

Durante o atendimento da ocorrência, familiares relataram a existência de armas de fogo no interior do imóvel. Com base nas informações repassadas, a equipe realizou buscas e localizou, em um guarda roupas, um revólver calibre 38 com quatro munições intactas e um revólver calibre 32.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A esposa e o filho foram conduzidos a uma Unidade de Pronto Atendimento para avaliação e cuidados médicos.