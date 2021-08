Homem agride ex-esposa com um tijolo e é rendido por populares

No final da tarde de sexta-feira, 6 de agosto, uma mulher foi vítima de agressão por parte do ex-marido, que a atingiu com uma tijolada, na rua Irmã Elizabeth Werka, no bairro Fazenda Velha. A Guarda Municipal foi acionada para atender a situação e quando a equipe chegou no endereço, populares já haviam imobilizado o agressor.

A vítima sofreu um trauma na cabeça e precisou ser encaminhada à UPA, porém devido à gravidade das lesões, ela precisou ser transferida para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba. O agressor foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil e responderá por tentativa de homicídio e quebra de medida protetiva.