Homem alcoolizado dispara tiros e acaba preso pela PM

Foto: divulgação

A Polícia Militar de Araucária foi acionada nesta quinta-feira, 15 de abril, para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na rua Rouxinol, no bairro Capela Velha, onde uma testemunha dizia ter visto um homem trajando calça jeans e blusa de moletom de cor verde, disparando três tiros para o alto.

Quando as equipes chegaram no local, o suspeito estava em frente a sua residência, caído no chão, com um revólver calibre 38 na cintura, contendo 6 munições, sendo 4 já deflagradas e 2 intactas. Ele estava aparentemente embriagado, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Araucária, juntamente com a arma e as munições apreendidas.