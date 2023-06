Homem ameaça mãe e irmão e após fugir acaba causando um acidente com um agente de trânsito

A Guarda Municipal foi acionada no último domingo (25) após homem ameaçar o irmão e quebrar a medida protetiva que a mãe tinha em seu desfavor. Além disso, ele também teria invadido preferencial e atropelado um agente de Trânsito.

De acordo com informações, a família estaria fazendo um churrasco em uma casa na Rua 11 de Fevereiro, no Centro, quando o sujeito que estava alterado, chegou e ameaçou contra a vida do irmão, dizendo estar armado. Após isso, ele saiu em alta velocidade com o seu veículo, furou a preferencial no cruzamento da Rua Sete de Setembro e Rua Bruno Chichon. Ele também teria entrado na contramão, ocasionando assim, o acidente com o agente de Trânsito que estaria em serviço.

Posterior a isso, a GM foi acionada e o teste do bafômetro foi oferecido, entretanto, o homem não realizou devido à incapacidade de soprar o equipamento.

A família ficou ciente sobre o acidente, e a mãe e irmão mostraram interesse em representar contra o indivíduo, que recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. O agente de trânsito que foi vítima do acidente, foi atendido pelo SIATE e em seguida encaminhado ao hospital.