No final da tarde de sábado (17), uma equipe do Grupamento Tático de Motos foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo nas proximidades da Prefeitura Municipal.

Segundo informações repassadas à equipe, o crime teria ocorrido em um ônibus da linha São Francisco, onde um indivíduo roubou três aparelhos celulares de passageiros. De acordo com as vítimas, o homem utilizava uma arma branca para ameaçá-las.

Após o registro da ocorrência, os policiais iniciaram buscas na região. Cerca de 15 minutos depois, durante patrulhamento pela Avenida Archelau de Almeida Torres, um homem com características semelhantes às informadas foi localizado. No momento da abordagem, ele tentou fugir ao pular o muro de uma residência, mas foi alcançado e detido pela equipe. Durante a revista pessoal, foram encontrados três aparelhos celulares e uma faca, supostamente utilizada na ação.

Uma das vítimas foi localizada posteriormente e reconheceu o suspeito, bem como um dos aparelhos recuperados. Diante da situação, o homem foi encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para a adoção dos procedimentos cabíveis.