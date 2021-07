Homem bate em esposa grávida e vai parar na Delegacia

Passados alguns minutos da meia noite de domingo, 25 de julho, a Polícia Militar de Araucária foi acionada na rua Tesoureiro, no bairro Capela Velha, por uma mulher que teria sido agredida pelo seu companheiro. Ao chegar no endereço, os policiais encontraram a vítima com uma criança de colo, na casa de um vizinho, onde teria ido pedir ajuda. A mulher relatou que seu companheiro a teria agredido sem motivo algum. Disse ainda que ele chegou em casa embriagado, a atingiu com socos no rosto e na barriga, sendo que ela está grávida de três meses.

Ainda conforme o boletim da PM, a vítima teria dito que sofria ameaças de morte. Diante das denúncias da mulher, a equipe foi até a casa do casal, mas encontrou o homem já dormindo. Os policiais o acordaram e depois conduziram o casal para a Delegacia de Polícia, para as providências necessárias.

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021