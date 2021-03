Homem cai no golpe do falso sequestro da filha

Compartilhe esta notícia:

Um homem levou um baita susto no domingo, 7 de março, após ter sido vítima do falso sequestro. Segundo o boletim da Polícia Militar, a Central recebeu a informação de que um homem havia sido sequestrado em Curitiba, teria sido trazido para Araucária e o rastreamento do seu celular indicava que ele estaria na rua Miguel Bertolino Pizzatto, no Centro. Uma equipe policial já se dirigia ao local quando durante o deslocamento, recebeu a informação de que o veículo onde o homem estaria era um Hyundai Veloster.

A viatura da PM viu o carro descrito na rua Pedro Druszcz, já acessando a Miguel Bertolino e fez a abordagem. Um homem que estava na direção desembarcou do veículo, visivelmente abalado. Ele estava sozinho e contou aos policiais que sua filha havia sido sequestrada e que os sequestradores estariam com ela. Disse ainda que já teria depositado o resgate solicitado por eles, no valor de R$ 13mil, ainda na cidade de Curitiba.

Diante do relato e do nervosismo do homem, a PM fez contato com a filha por telefone e ela relatou que não havia sido vítima de sequestro, pelo contrário, a família acreditava que quem tinha sido roubado e sequestrado era o pai. Eles fizeram uma denúncia através do 190 da PM zero, o que abriu um alerta de roubo do veículo. Com a situação esclarecida, o veículo foi liberado para o dono e este foi orientado a dar baixa no Alerta 190.

Publicado na edição 1252 – 11/03/2021