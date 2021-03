Homem chuta barriga de ex companheira, grávida de sete meses

Foto:divulgação

Uma mulher grávida de sete meses levou um chute na barriga do seu ex companheiro. Por volta de 20h30 desta sexta-feira, 26 de março, uma equipe da Guarda Municipal atendeu a situação de violência doméstica na ocupação irregular conhecida como Favorita no bairro Capela Velha. A GM foi até a rua conhecida como Água Espraiada, onde a vítima relatou estar grávida de sete meses, e que seu ex companheiro, de que já tem medida protetiva, esteve na sua casa e desferiu chutes em sua barriga. Ele saiu do local quando ela disse que iria chamar a polícia.De posse das características do agressor, e apesar da dificuldade de deslocamento das viaturas dentro da ocupação, a equipe conseguiu encontrar o homem.

Diante dos fatos, o agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.