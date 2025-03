Homem coloca fogo em outro no Porto Laranjeiras

Uma discussão entre dois moradores em situação de rua acabou com um ateando fogo no outro na madrugada deste domingo, 16 de março, no bairro Porto Laranjeiras.

Segundo apurado pela nossa redação, o caso aconteceu na rua Rosália Kaminski, onde está instalada a casa de passagem do Município.

Imagens de câmeras de segurança instaladas em casas de outros moradores da rua flagraram o caso. Passava das três da madrugada quando o caso aconteceu.

Primeiro os dois moradores em situação de rua parecem conversar. Um deles está completamente fora de si, muito possivelmente pelo uso de drogas. Ele cambaleia, cai, tenta levantar e cai novamente.

O outro morador em situação de rua parece conversar com ele, mas – de repente – ele acende o que parece ser um isqueiro e taca fogo na roupa da pessoa caída.