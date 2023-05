Homem com mandado de prisão por tráfico de drogas é preso após roubar celular

No último domingo (30), uma equipe da Guarda Municipal, através da ROMU, foi abordada por um homem na Rua Crisântemo, no bairro Campina da Barra. De acordo com a vítima, um homem carregando uma faca havia invadido sua casa e roubado seu celular.

Com ajuda da vítima que indicou, por meio do rastreamento, onde o aparelho estava mostrando, os agentes se dirigiram até o local. O ladrão foi abordado, e ao realizar a vistoria pessoal, o celular foi encontrado.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante, e quando foi realizada a checagem da sua vida pregressa, descobriu-se que o sujeito possuía contra si um mandado de prisão por tráfico de drogas. O indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e posteriormente à Cadeia Pública de Araucária.