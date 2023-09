Homem com tornozeleira engole parte da droga que estava vendendo para tentar fugir do flagrante

Na noite desta quarta-feira (13/09), a Guarda Municipal de Araucária prendeu um homem que estava usando tornozeleira eletrônica e engoliu parte da droga que estaria vendendo para tentar escapar do flagrante. A prisão aconteceu durante um patrulhamento pala Rua José Karas, no Jardim Alvorada, quando uma equipe policial percebeu uma movimentação estranha entre três masculinos. Os GMs se aproximaram para tentar a abordagem, mas quando o trio viu a viatura, saiu correndo. Um deles entrou em um terreno e foi alcançado pela equipe.

No momento da abordagem, o indivíduo dispensou um pequeno saco plástico e colocou na boca o conteúdo que tinha em uma das mãos, no plástico havia nove pinos de cocaína e na busca pessoal foi localizado em seu bolso R$ 156,00 em notas trocadas. Quando questionado sobre o que tinha colocado na boca, o homem disse que seria parte das drogas que estaria comercializando.

Diante do flagrante, ele recebeu voz de prisão, foi levado à UPA e posteriormente ao Hospital do Trabalhador, onde permaneceu em observação por aproximadamente 12 horas, até receber alta e ser conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.