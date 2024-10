Homem condenado a 20 anos de prisão por roubo é preso em Araucária na quarta-feira (23)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem de 46 anos, condenado por envolvimento em um crime de roubo, em uma operação realizada na tarde desta quarta-feira (23), em Araucária. A captura ocorreu na residência do homem, no bairro Capela Velha, em cumprimento a um mandado de prisão.

Segundo informações da PCPR, o indivíduo foi condenado pela 12ª Vara Criminal de Curitiba, com uma pena total de 20 anos, oito meses e três dias de prisão. O crime que levou à condenação ocorreu em 2017, mas o homem permaneceu em liberdade até a sua captura pela polícia. Detalhes específicos sobre o delito praticado ou o contexto em que o crime de roubo aconteceu não foram divulgados até o momento.

Após a prisão, o indivíduo foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde deverá cumprir a pena estabelecida pela justiça.