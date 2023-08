Homem condenado a 29 anos de prisão é preso pela GMA no bairro Capela Velha

Um homem foragido da Justiça, com uma condenação de 29 anos de prisão, foi preso pela Guarda Municipal na noite desta sexta-feira (11/08), na rua Gaivotas, no bairro Capela Velha. A prisão aconteceu durante um patrulhamento, quando uma equipe da ROMU reconheceu o indivíduo, já conhecido da polícia. Os policiais tentaram abordá-lo, porém ele empreendeu fuga pulando o muro de uma residência.

Os guardas municipais o seguiram e conseguiram encontrá-lo escondido em um dos cômodos da casa, o condenado, que responde pelos crimes de homicídio e roubo agravado, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Cadeia Pública de Araucária, para as providências cabíveis.

Outro mandado

Ainda na sexta-feira a GMA prendeu outro indivíduo que tinha pendências com a Justiça. A prisão aconteceu no momento em que estava na Vara Criminal de Araucária, para “assinar”. Quando o funcionário inseriu os dados do homem no sistema, apareceu o mandado de prisão em seu desfavor. Ele foi encaminhado para a Cadeia Pública de Araucária.