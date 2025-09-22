A Delegacia da Mulher de Araucária cumpriu, na sexta-feira (19/09), um mandado de prisão contra um homem de 35 anos condenado a 23 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. A captura aconteceu no bairro Capela Velha.

Segundo apurado nas investigações, o indivíduo já cumpria pena por tráfico de drogas e havia fugido do sistema prisional em 2024, quando não retornou após um benefício de saída temporária. Desde então, estava foragido da Justiça. Para tentar se manter escondido, ele costumava utilizar cadastros em nome de terceiros, evitando ser identificado. A prisão só foi possível após o cruzamento de informações realizadas em um site de compras, que permitiram localizar seu paradeiro.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal de Brusque (SC), que entrou em contato com a Delegacia da Mulher de Araucária, e esta prontamente atendeu ao pedido e localizou o condenado. Também consta nos autos que o homem praticou o crime de forma repetida contra a vítima.

No momento da prisão, ao avistar a viatura da Polícia Civil, o homem correu para dentro de uma residência na tentativa de escapar, mas foi rapidamente contido pelos investigadores. “Esta é a terceira prisão por estupro cumprida pela Delegacia da Mulher de Araucária somente nesta última semana, reforçando o empenho da unidade no combate aos crimes dessa natureza”, disse o delegado Eduardo Kruger.

Após a captura, o homem foi encaminhado para a Cadeia Pública de Curitiba, onde permanece à disposição da Justiça.