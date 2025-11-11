Uma equipe da Guarda Municipal de Araucária realizou a prisão de um homem de 23 anos na segunda-feira, 10 de novembro, por ter realizado quatro disparos de arma de fogo contra a casa de outro homem.

De acordo com informações oficiais, os tiros teriam acontecido após uma briga entre os envolvidos em um bar localizado na Vila do Sossego, área rural de Araucária.

Após investigações, equipes da GMA se mobilizaram e conseguiram encontrar o possível autor dos disparos. Os agentes também conseguiram encontrar o revólver utilizado, que estava escondido próximo de um chiqueiro, possuindo cinco munições intactas.

A GMA deu voz de prisão, e o sujeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. A arma de fogo, calibre .357 e com numeração suprimida, também foi apreendida.