Homem de 24 anos é preso após agredir a mãe

A Guarda Municipal de Araucária foi acionada na noite de sexta-feira, 17 de janeiro, para atender uma ocorrência na Avenida Nossa Senhora do Monte Claro, na área rural de Capoeira Grande. Segundo informações oficiais, um homem de 24 anos, que seria usuário de drogas, acabou agredindo a mãe, de 53 anos. Após a agressão, a vítima buscou abrigo na casa do seu outro filho, que acionou a GMA.

Quando a equipe chegou no local, viram que a mulher estava com um ferimento na boca. Ela confirmou a agressão do filho, e informou que ele estava em casa junto com o pai. Os agentes foram até o endereço informado, e abordaram o homem, visivelmente nervoso e agitado com a situação. Foi realizado uma busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado.

Ele recebeu voz de prisão, sendo levado primeiramente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em seguida encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.