Homem de 25 anos é preso por agredir irmã e por plantar maconha no quintal de casa

Na última terça-feira (19/09), a Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência, por volta das 16h30, na Rua Dom Manoel da Silveira Del’boux, no bairro Thomaz Coelho. Uma jovem de 19 anos teria acionado a GM após ser agredida pelo irmão de 25 anos. Ela também relatou ter interesse em representar criminalmente contra o agressor.

Além da situação envolvendo violência familiar, os agentes também encontraram três “pés” de maconha plantados no quintal, ao ser questionado, o homem confessou que as plantas eram dele, e também admitiu ser usuário de drogas. Diante disso, ele foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.