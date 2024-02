Homem de 26 anos é assassinado no portão de casa no Jardim Iguatemi

Um homicídio ocorrido na noite desta segunda-feira de Carnaval, dia 12 de fevereiro, quebrou o sossego dos moradores da rua Oscar da Silva Lisboa, no Jardim Iguatemi. Álvaro Mateus Aparecido de Lima, 26 anos, levou vários tiros pelas costas e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito minutos depois. Segundo informações, a vítima estaria conversando com familiares quando um cidadão conhecido na comunidade chegou no portão, chamou pelo nome de Álvaro e foi logo disparando contra ele.

A vítima não chegou a morrer na hora, viaturas do Samu e do Siate foram acionadas para prestar socorro, mas seu estado era bastante crítico e havia o risco iminente de morte. Os socorristas iniciaram os procedimentos de reanimação, por vários minutos fizeram massagens cardíacas, porém não havia mais nada a ser feito.

A Guarda Municipal foi a primeira a chegar no local do crime. Quando fazia um patrulhamento pela região do CSU, recebeu o chamado via central, de que havia uma tentativa de homicídio no Jardim Iguatemi. Logo na sequência, a Polícia Militar também foi acionada para prestar atendimento à ocorrência.

Segundo a GMA, familiares da vítima teriam apontado quem seria o autor dos disparos, um homem de 29 anos. A corporação então realizou um patrulhamento pela região onde o principal suspeito reside, conseguiu localizá-lo e efetuou a prisão. O suposto autor do homicídio foi encaminhado para a Delegacia de Araucária, para as providências necessárias.

O corpo de Álvaro Mateus Aparecido de Lima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Curitiba.

Assista a live realizada no local: