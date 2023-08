Homem de 29 anos ameaça mãe e padrasto com um facão e é preso pela GM no Campina da Barra

Por volta de 20h30 do último domingo (20/08), a Guarda Municipal de Araucária, por meio da ROMU, atendeu uma ocorrência de violência doméstica na Rua Primavera, no bairro Campina da Barra.

De acordo com as informações, um homem de 29 anos teria ameaçado sua mãe e padrasto com um facão. Já no local, os agentes da GM questionaram o padrasto, que relatou todas as ameaças que sofreu junto a sua esposa.

Devido sua condição violenta, o agressor teve que ser imobilizado pelos policiais. Em seguida, com a representação da mãe e do padrasto, ele foi imediatamente encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.