Homem de 30 anos é preso por tentativa de homicídio contra o próprio pai

Na última sexta-feira, 18 de outubro, a Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência envolvendo agressão e tentativa de homicídio na rua das Flores, no bairro Campina da Barra.

De acordo com informações oficiais, a GMA foi acionada via central. Quando a equipe chegou no local, um senhor informou que havia sido agredido pelo filho de 30 anos. Ele disse que sofreu agressões com socos e golpes na cabeça com uma cadeira, e que essa não seria a primeira vez.

O filho acabou fugindo com a chegada da equipe policial, mas os agentes realizaram um patrulhamento pela região e conseguiram localizá-lo. O homem foi abordado e não foi encontrado nada de ilícito, mas ele informou que estava com dores nas mãos, devido às agressões que causou em seu pai.

O agressor foi levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para verificar as lesões nas mãos, onde foi encontrada uma fratura. Após o devido atendimento médico, ele foi liberado e em seguida sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis.

A vítima também foi levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) devido à gravidade dos seus ferimentos. No local, foi realizada uma tomografia para verificar as lesões causadas pelo filho. Ainda não há informações sobre o resultado do exame.