Homem de 33 anos é assassinado com cerca de 6 tiros no bairro Capela Velha

Na manhã deste sábado (22/10), mais um crime foi registrado no bairro Capela Velha, e desta vez a vítima é um homem de 33 anos, que foi assassinado na rua Bico de Lacre, esquina com a Tesoureiro. Por volta das 5h30, a Guarda Municipal de Araucária recebeu o chamado de vizinhos, que teriam ouvido cerca de seis tiros, e com a equipe já no local do crime, eles apontaram a casa de onde possivelmente teriam vindo os disparos.

Segundo a GM, já na entrada da residência havia marcas de sangue na porta e sinais de arrombamento. Ao entrar, a equipe encontrou um indivíduo já em óbito, em cima de uma cama, alvejado por vários disparos. Ainda de acordo com a equipe, os tiros teriam começado do lado de fora e tudo leva a crer que a vítima teria entrado rapidamente na casa e se escondido no quarto. O(s) autor(es) dos disparos teria(m) arrombado a porta e disparado mais vezes, até a vítima tombar morta em cima da cama.

O Siate foi acionado, mas ao chegar no local, nada mais havia a ser feito, o homem já estava em óbito. O corpo da vítima, que ainda está sem identificação, foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. O crime passa a ser investigado pela Delegacia de Polícia de Araucária.