Homem de 35 anos morre após ser atropelado na área rural de Palmital

Na noite da última terça-feira, 15 de abril, um acidente grave aconteceu na Avenida Pedro Euzébio Lemos, na área rural de Palmital. Um pedestre, identificado como Anderson Colaço, que teria 35 anos, acabou morrendo após ser atropelado.

A equipe do SIATE realizou os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu ao impacto da colisão e faleceu no local. O condutor do veículo GM Corda Wind ficou no local até a equipe policial chegar.

Os agentes da Polícia Militar (PM) verificaram a placa do carro e não encontraram nenhum débito. A equipe percebeu que o motorista estava com sinais visíveis de embriaguez e orientou que ele realizasse o teste do bafômetro, porém, ele se recusou a fazer.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo da vítima. O condutor foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.