Homem de 49 anos é agredido por outros dois após pedir para abaixar volume de festa

A Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência envolvendo violência na Avenida Archelau de Almeida Torres, no bairro Costeira. A situação ocorreu por volta de 02h30 da madrugada do último domingo, 17 de dezembro.

Os agentes estavam realizando um patrulhamento pela região, quando foram abordados por algumas pessoas que relataram uma situação de agressão contra um homem de 49 anos.

Imediatamente o SIATE foi solicitado, considerando que a vítima precisava de atendimento médico devido às condições de seus ferimentos.

De acordo com as informações repassadas pelo filho da vítima, ele havia chegado em casa por volta de duas da manhã, quando ouviu uma festa acontecendo na casa dos fundos, no mesmo terreno. Quando foi pedir para baixar o volume da música, o homem acabou sendo agredido por outros dois sujeitos que estavam na festa, que usaram até um garfo de churrasco nas agressões.

Ambos agressores foram detidos e encaminhados à delegacia para as medidas cabíveis.

Lei Maria da Penha

Em outra situação de violência, a Guarda Municipal de Araucária prendeu um homem agrediu sua companheira na noite do último sábado, 16 de dezembro. A ocorrência que aconteceu por volta de 21h na Rua João Assef, no bairro Estação.

A vítima relatou aos policiais que foi xingada e agredida pelo companheiro, e também mostrou aos agentes algumas marcas roxas que haviam pelo braço, que disse terem sido causadas por seu marido.

Diante disso, todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.