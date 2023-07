Homem de 53 anos morre após atropelamento no bairro Costeira

Nesse último sábado (01/07), por volta de 13h20, um homem de 53 anos foi atropelado entre a Rua Minas Gerais com a Rua Presidente Costa e Silva, no bairro Costeira. De acordo com o relato do motorista, o senhor havia aparecido de repente e não deu tempo de parar, mas ele prestou socorro e chamou o SIATE.

Uma equipe de saúde, que passava pelo local, junto com os agentes da Guarda Municipal, prestaram os primeiros socorros à vítima até a chegada dos socorristas. A vítima, identificada como Marcelo Ramos, foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador, entretanto sua morte foi confirmada por volta de 21h.