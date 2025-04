Homem desaparecido estava preso desde semana passada por assediar duas crianças no transporte público

Na última semana, a Guarda Municipal de Araucária foi acionada para atender uma ocorrência onde um homem teria assediado dois meninos dentro do ônibus da linha São Francisco. O sujeito foi identificado como Clodoaldo Barros Gonçalves, de 42 anos, que supostamente estava desaparecido desde a última quarta-feira, 26 de março.

Passageiros que estavam no coletivo naquele momento, acionaram a GMA. Antes da chegada dos agentes, Clodoaldo desembarcou do ônibus próximo à Rua Capivari, e seguiu em direção à Rua Judite Brunato Cantador, sendo seguido por uma das testemunhas. A localização do indivíduo foi fácil, já que assim que avistou a viatura policial, a testemunha que estava seguindo o suspeito o identificou.

Clodoaldo foi abordado e levado para a Rua Capivari, onde a testemunha relatou que ele estava alterado quando entrou no ônibus. Inicialmente, o suspeito abordou outras duas crianças tentando abraça-las e falando coisas desconexas. Em seguida, ele ficou andando pelo transporte, incomodando outros passageiros. Em certo momento, Clodoaldo sentou na escada da última porta e segurou o tornozelo de um menino de 13 anos, tentando aproximá-lo e alisando sua perna. A criança se afastou e Clodoaldo levantou e se encostou na porta.

Quando o ônibus se aproximou do ponto próximo à Tererê Confeitaria, o suspeito ficou encarando outras crianças que estavam do lado de fora. Em seguida, ele apertou a campainha, porém não desembarcou e ficou chamando outro menino de 11 anos. Quando a criança não obedeceu, Clodoaldo a puxou para perto, sendo impedido pela testemunha que o identificou para a GM posteriormente.

Ao perceber a revolta dos outros passageiros, Clodoaldo tentou se defender e disse que conhecia os garotos, porém ambos negaram a afirmação do suspeito. As testemunhas chamaram o motorista, informaram sobre a situação e decidiram acionar a GM. Porém, Clodoaldo acabou desembarcando do ônibus e seguiu andando pela Rua Capivari, momento em que a testemunha decidiu segui-lo.

Diante dessa situação, Clodoaldo recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária para os procedimentos cabíveis. As vítimas e testemunhas também foram até a delegacia para prestar depoimento e os pais dos meninos compareceram no local para representa-los. Segundo o boletim de ocorrência, Clodoaldo ficou se debatendo na cela de espera, demonstrando bastante nervosismo.

Desaparecimento

Clodoaldo foi dado como desparecido no dia 26 de março, por sua mãe e seus dois irmãos. Segundo o relato da família, ele saiu de casa por volta de 5h da manhã, em direção à Curitiba. O suspeito estava indo para um treinamento de trabalho para uma vaga de servente de pedreiro, porém, ele nunca chegou no local. Durante todo esse tempo, a família ficou sem notícias do seu paradeiro e registrou um boletim de ocorrência do seu desaparecimento. Clodoaldo possui um histórico de problemas com entorpecentes e bebidas alcoólicas.