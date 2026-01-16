Na quinta-feira, 15 de janeiro, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) agiu com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) para prender um homem de 46 anos, que estava sendo procurado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

O crime aconteceu em Araucária, e o homem foi preso em Porto Belo, em Santa Catarina. Há cerca de um ano o suspeito e a ex-esposa se separaram, após um relacionamento de aproximadamente 14 anos.

“Mesmo devidamente cientificado da medida protetiva concedida, continuava a perseguir e ameaçar a ex-companheira, o que motivou o registro do descumprimento junto à autoridade policial. Diante da gravidade dos fatos, representamos pela prisão do investigado”, explica o delegado da PCPR Eduardo Kruger Costa.

Após diligências realizadas pela equipe da Delegacia da Mulher, o paradeiro do homem foi localizado e a prisão foi efetuada com o apoio da PCSC. A ação reforça a importância da cooperação entre as polícias civis e evidencia que medidas protetivas são instrumentos sérios de proteção às mulheres, cujo descumprimento gera consequências legais.