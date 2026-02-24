A Delegacia da Mulher de Araucária prendeu preventivamente, na manhã de segunda-feira (23), um homem de 29 anos pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. O suspeito foi localizado e abordado em sua própria residência, no bairro Cachoeira.

De acordo com o delegado Eduardo Kruger Costa, a prisão preventiva foi decretada com o objetivo de garantir a ordem pública, assegurar a eficácia das medidas protetivas e preservar a segurança da vítima.

Após os procedimentos de Polícia Judiciária, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

Denúncias

A Polícia Civil do Paraná reforça o compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia. Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.