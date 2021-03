Homem desfere facadas na ex-esposa e foge

Compartilhe esta notícia:

No sábado, 13 de março, por volta das 23 horas, a Polícia Militar foi acionada para atender uma briga de casal na rua dos Gerânios, no bairro Campina da Barra, A sobrinha da vítima, que fez o chamado, relatou que a tia tinha sido atingida por golpes de faca, desferidos pelo ex-marido. Disse que ele ameaçou matar a tia, e depois de feri-la, fugiu rumo ignorado. A PM fez buscas pelas redondezas, mas não conseguiu localizar o agressor.

O Siate foi acionado para prestar atendimento à vítima, que apresentava ferimentos no antebraço direito e no lado esquerdo da face. A mulher precisou ser encaminhada para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

Publicado na edição 1253 – 18/03/2021