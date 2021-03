Homem dispara garrucha e atinge a própria perna

Compartilhe esta notícia:

Garrucha foi recolhida pela Guarda Municipal e levada para a DP. Foto: divulgação

Um disparo de arma de fogo tirou o sossego dos moradores da rua Saliba Merhy, no bairro Vila Nova, na tarde de terça-feira, 16 de março. Uma equipe da Guarda Municipal foi acionada para atender a ocorrência e quando chegou no endereço, viu que no interior da casa havia um homem caído no banheiro, com um ferimento na perna. Ele estava com uma garrucha em punho, apontada para sua cabeça. Os guardas imediatamente iniciaram uma negociação para que ele soltasse a arma, e depois de alguns minutos, conseguiram convencê-lo a tirar as munições e a largar a garrucha no chão.

A GM prestou o primeiro atendimento enquanto aguardava a chegada do Siate. O ferido teve a perna imobilizada e foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba. A arma foi recolhida e levada para a Delegacia de Polícia. Por determinação da autoridade policial de plantão, o homem segue sob escolta policial até receber alta hospitalar, e posteriormente será apresentado à DP para prestar esclarecimentos.

Publicado na edição 1253 – 18/03/2021