Homem diz ter apanhado de vizinho e busca ajuda na sede da PM

Um morador da área rural de Botiatuva, de 79 anos, procurou a sede da 2ª Cia da Polícia Militar na tarde de sábado, 17 de abril, por volta das 18h40, dizendo que tinha sido agredido pelo vizinho. Segundo a PM, o homem apresentava várias lesões e estava com a camisa toda suja de sangue na região do braço e do pescoço. Ele contou ainda que estava fazendo um serviço em sua propriedade, quando de repente foi atacado covardemente pelo vizinho, que lhe desferiu vários socos e chutes. Mesmo após ele ter caído no chão, o vizinho teria prosseguido com as agressões, alegando que a vítima teria invadido sua propriedade.

O homem que procurou a PM estava acompanhando pelo filho e este relatou que presenciou toda a situação e que conseguiu cessar as agressões contra o seu pai. Após o relato de pai e filho, a PM foi até a propriedade do suposto autor dos fatos, mas ele não estava em casa. Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia orientou a vítima a procurar atendimento médico devido às lesões aparentes.

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021