Homem é assassinado a tiros dentro de distribuidora no bairro Cachoeira

Foto: Marco Charneski

Mais um crime foi registrado em Araucária na noite deste sábado, 28 de agosto, em uma distribuidora de bebidas localizada na rua Manoel Ribas, no bairro Cachoeira. Emerson Ferreira dos Santos, mais conhecido como Mé, teria sido baleado enquanto estava no local bebendo. Segundo informações de testemunhas, o autor dos disparos teria entrado no estabelecimento, chamado a vítima pelo nome, disparado várias vezes contra ela, e teria fugido na sequência.

O Siate foi acionado, mas quando chegou no local, nada mais havia a ser feito, pois o homem estava morto. A Polícia Militar de Araucária, chamada para atender a ocorrência de disparos dentro da distribuidora, disse que a vítima já tinha passagens pela polícia. O crime passa a ser investigado pela Delegacia do Município.