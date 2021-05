Homem é baleado e conduzido para hospital de Curitiba pelo Samu

A Polícia Militar de Araucária atendeu no domingo, 16 de maio, uma ocorrência envolvendo um homem baleado, na avenida Archelau de Almeida Torres, no Centro. Segundo a PM, a vítima foi atingida na região do braço direito e foi atendida pelos socorristas do Samu.

O homem recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba. Ainda conforme o relato do boletim de ocorrência, no local do crime ninguém presenciou o fato e não soube repassar informações a respeito da autoria.