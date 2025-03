Homem é baleado e morre na região do Arvoredo na segunda-feira (24)

Na noite de segunda-feira (24), uma equipe da Polícia Militar foi acionada via Sistema de Atendimento e Despacho de Emergências (SADE) para atender a uma ocorrência em que um indivíduo havia sido baleado, na região do Arvoredo, no Capela Velha. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram uma equipe do SIATE já prestando atendimento. No entanto, a vítima já estava em óbito.

Uma testemunha relatou aos policiais que conhecia a vítima, identificada como Luís Felipe Martins da Silva, e que ele iria dormir em sua casa naquela noite. Segundo ela, Luís estava deitado no sofá quando ela foi ao banheiro e, nesse momento, ouviu três disparos de arma de fogo. Ao sair correndo para ver o que havia acontecido, encontrou o homem caído em frente à residência, mas não conseguiu identificar o autor dos disparos.

A equipe policial tentou identificar a vítima, mas não encontrou nenhum documento. A testemunha afirmou não saber nada além do nome do homem. Pouco depois, a namorada de Luís Felipe chegou ao local, ela informou que havia saído dali pouco antes do crime e também não sabia onde estavam os documentos do companheiro.

A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e segue investigando o crime para identificar o autor dos disparos e a motivação do crime.