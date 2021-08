Homem é baleado no bairro Tindiquera e polícia investiga o crime

Um homem foi baleado na madrugada de segunda-feira, 16 de agosto, na rua Papa João XXIII, no bairro Tindiquera. Por volta das 5 horas, a Polícia Militar foi acionada por uma testemunha, que disse ter encontrado a vítima ferida e caída no chão. Quando a equipe chegou no endereço, uma ambulância do SAMU já prestava os primeiros socorros. Segundo o descritivo da ocorrência, o homem aparentava ter aproximadamente 25 anos e estava sem identificação. Ele apresentava vários disparos de pistola calibre .380 no abdômen, crânio, braço e demais partes do corpo, porém tinha sinais vitais. O SAMU encaminhou a vítima ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba. Ainda de acordo com a PM, no local alguns moradores informaram que um veículo de cor vermelha, provavelmente um modelo Gol ou um Golf, teria sido visto fugindo do local, sentido rua Santa Catarina e nele estaria o possível autor dos disparos. O crime passa a ser investigado pela Delegacia de Polícia.

