Na noite de quinta-feira (20), a Guarda Municipal foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Campina da Barra. Ao chegar ao endereço indicado, a equipe foi recebida pela vítima, que relatou ter sido agredida pelo companheiro, afirmando ter levado socos e sido alvo de xingamentos. Segundo ela, o homem chegou à residência alterado, sob efeito de drogas e álcool, o que teria motivado o ataque.

Após ouvir o relato, os agentes entraram na casa, onde o suspeito se encontrava no banheiro tomando banho. Os guardas aguardaram a saída do homem, porém, ao perceber a presença da equipe, ele se armou com um cabo de vassoura e tentou agredi-los. Diante da ameaça, os guardas imobilizaram o individuo.

Após ser contido, o homem foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.