Homem é detido no Costeira por violência doméstica

Um homem foi preso na noite de segunda-feira, 23 de agosto, na rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Costeira, por violência doméstica. A ex-companheira acionou a Guarda Municipal, via 153, relatando que tinha medida protetiva contra o ex-marido e que ele estaria em frente à sua casa fazendo ameaças com uma faca.

Quando a GMA chegou no local, o homem havia saído, porém de posse das características repassadas pela vítima, a equipe realizou patrulhamento nas proximidades e conseguiu encontrar o homem. Ele foi abordado e conduzido à Delegacia de Polícia, para as providências cabíveis.

Publicado na edição 1276 – 26/08/2021