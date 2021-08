Homem é detido por perturbar sossego de vizinhos no Capela Velha

Aparelhagem de som foi apreendida pela PM. Foto: divulgação

No domingo, 22 de agosto, por volta das 19h30, a Polícia Militar de Araucária foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação de sossego na rua Colibri, bairro Capela Velha. No endereço, os policiais constataram que havia 4 caixas de som do lado de fora da residência, viradas para a rua e para as casas dos vizinhos. A equipe tentou conversar com o proprietário, mas ele não obedeceu a ordem e tentou correr para dentro da casa com o aparelho de som. Ainda na tentativa de impedir a ação policial, ameaçou agredir a equipe com socos e chutes.

Diante do nervosismo extremo do dono da casa, a PM precisou fazer uso de força moderada para contê-lo e algemá-lo. Ele foi conduzido até a sede da 2ª Cia, juntamente com a aparelhagem de som, para confecção de um termo circunstanciado por perturbação de sossego, por desobediência e resistência à ordem policial. Segundo a PM, contra ele já havia uma outra reclamação com relação a som alto, registrada na semana anterior.

Publicado na edição 1276 – 26/08/2021