Homem é encontrado sem vida em frente a uma casa no bairro Passaúna

Na noite desse domingo, 27 de outubro, a Guarda Municipal de Araucária realizou um patrulhamento pelo bairro Passaúna. Por volta de 21h, enquanto passavam pela rua Dep. Ivan Ferreira do Amaral, a equipe foi abordada por moradores que disseram que um homem foi encontrado sem vida. A vítima foi identificada como Cleverson João Baudoino, de 38 anos.

De acordo com informações, Cleverson estava deitado em um sofá, que ficava na calçada em frente a uma casa. Uma equipe do SAMU, acionada pelos moradores, chegou logo em seguida e os socorristas confirmaram o óbito.

Os agentes da GMA conversaram com um homem que mora em frente ao local onde Cleverson foi encontrado. Ele disse ter visto o irmão conversando com a vítima no início da noite.

Outro homem, visivelmente embriagado, relatou que tentou realizar uma manobra de reanimação no amigo por mais de uma hora, e que somente após esse ocorrido, os vizinhos decidiram pedir socorro.

Diante desta situação, o Instituto Médico Legal (IML), a Polícia Científica e um investigador da Polícia Civil de Araucária foram acionados. A causa da morte da vítima ainda está sendo investigada.