Homem é esfaqueado no bairro Passaúna, autor do crime alegou legítima defesa

No início da madrugada deste sábado, 13 de julho, a central de Guarda Municipal de Araucária recebeu uma denúncia de lesão corporal grave na rua Catarina Incot, no bairro Passaúna.

De acordo com as informações oficiais, os agentes chegaram no endereço e encontraram um homem caído no chão da sala da residência, com um ferimento de arma branca nas costas. O SIATE foi acionado e a vítima foi encaminhada para o Hospital do Trabalhador (HT).

Os moradores da região indicaram aos agentes, a direção na qual o agressor havia fugido. Após um rápido patrulhamento, a equipe conseguiu localizar o sujeito se escondendo próximo ao Mercado Bandeira, ele estava com a arma do crime em mãos.

Ao ser questionando sobre a situação, o homem confessou que esfaqueou o outro sujeito em legítima defesa. Segundo o relato, ele estava em casa em uma confraternização com amigos e a ex-namorada, quando a vítima invadiu sua casa e partiu para a agressão. Em defesa, o dono da casa pegou uma faca de cozinha e esfaqueou o suposto invasor.

O agressor recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.