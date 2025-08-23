Na noite desta sexta-feira, 22 de agosto, a equipe da ROMU foi acionada via rádio para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública. O caso aconteceu na esquina das ruas Padre Aldo Seidel com Pôr do Sol, no bairro Capela Velha.

De acordo com a denúncia, diversos tiros teriam sido efetuados e um homem havia sido atingido, caindo na via. Ao chegar no local, a equipe encontrou uma grande aglomeração de pessoas, que foi dispersada, e realizou o isolamento da cena do crime. Durante a verificação inicial, foram localizadas várias cápsulas de pistola calibre .40 e marcas de disparos em um muro próximo ao corpo.

O atendimento médico de urgência foi feita por uma equipe do SIATE, que constatou o óbito da vítima ainda no local. A vítima foi identificada como Eduardo de Souza Lima.

A motivação do crime e a identidade do autor dos disparos ainda não foram identificados.