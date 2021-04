Homem é morto a tiros por dois bandidos encapuzados no bairro Capela Velha

Mais um homicídio foi registrado em Araucária neste sábado, 17 de abril. A Polícia Militar foi acionada para atender uma situação de disparo de arma de fogo na rua Siriri, bairro Capela Velha, e quando chegou no endereço, se deparou com o corpo de Luiz Fernando Azevedo, 29 anos, caído nos fundos da residência. O local estava tumultuado quando a equipe policial chegou, devido à emoção por parte dos familiares. Foi necessário afastá-los do corpo para então constatar que a vítima apresentava perfurações causados por tiros.

A PM fez o isolamento do local do crime e acionou a Criminalística e o Instituto Médico Legal, de Curitiba, que recolheu o corpo. A esposa da vítima relatou à equipe que dois homens encapuzados chegaram no portão da residência, se identificando como policiais, portando armas de fogo, e que ambos saíram em perseguição à Luiz, que tentou fugir pelos fundos. Disse ainda que o marido não conseguiu escapar de seus algozes, foi alcançado e morto no local. O crime passa a ser investigado pela Delegacia de Polícia de Araucária.