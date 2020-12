Homem é morto com mais de 10 facadas no bairro Capela Velha

Compartilhe esta notícia

Foto: Marco Charneski

A madrugada deste sábado, 5 de dezembro, foi sangrenta em Araucária, com mais um homicídio que entra para a lista dos crimes violentos cometidos no decorrer deste ano. Desta vez foi na rua Arara, no bairro Capela Velha, onde a Polícia Militar foi acionada por uma testemunha, que viu um homem esfaqueado caído no meio da rua, ainda agonizando. A equipe no local constatou que a vítima, identificada como Luiz Carlos Mendes, estava em óbito e havia levado facadas na região do tórax. O corpo estava caído ao lado de uma motocicleta Honda, que estava tombada e ainda funcionando.

Luiz ainda estava com o capacete preso na cabeça e com escoriações nas pernas, levando a crer que antes de morrer tinha ertrado em luta corporal com seu assassino. Ainda segundo a PM, perto do corpo havia rastros de sangue e um único pé de chinelo, possivelmente pertencente ao autor, que estavam perto do calçado da vítima e do seu corpo.

O Siate foi acionado, mas já era tarde, só possível confirmar o óbito. A Criminalística esteve no local e constatou que a vítima havia sido assassinada com 8 facadas no peito, 5 facadas nas costas e também apresentava alguns cortes nos braços. O Instituto Médico Legal recolheu o corpo e a Polícia Civil de Araucária passa a investigar o crime.