Homem é morto com tiro no peito após ter casa invadida na madrugada desta 2ª feira (16)

Na madrugada desta segunda-feira (16), a Guarda Municipal foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio na rua Wanda Fila, no bairro Boqueirão. No local, a esposa da vítima relatou que estava em casa com seu marido, Deyvid Miguel Calazans Santos, quando ouviu o som de uma motocicleta se aproximando. Logo após, dois homens armados invadiram a residência e efetuaram disparos contra Deyvid, atingindo-o na região do tórax. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Deyvid pode ter sido morto por engano, segundo relatou a esposa no local do crime. Ela disse à equipe policial que sua irmã, que teria ido até sua casa na noite anterior ao crime, tinha uma dívida com uma mulher conhecida na região, e esta já teria feito ameaças a ela. Para a esposa, o alvo seria a irmã, mas essa hipótese, somente a Polícia Civil poderá confirmar, no decorrer das investigações.

O corpo de Deyvid Miguel foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).