Homem e mulher executados a tiros e “desovados” na região de Guajuvira são moradores de Contenda

O homem e a mulher que foram executados com vários tiros de pistola e tiveram seus corpos encontrados na manhã desta terça-feira (31/10), na rua Antônio Gondek, região de Guajuvira, são moradores de Contenda. Os dois foram identificados como Angela Andressa de Abreu, 35 anos, e Rafael Fernandes, também de 35 anos.

Segundo o delegado de polícia de Araucária, Erineu Portes, indícios comprovam que o casal foi executado, provavelmente na cidade de origem, e apenas desovado em Araucária. Ainda de acordo com as investigações preliminares, o crime pode estar relacionado com o tráfico de drogas.

“As roupas deles não apresentavam sinais de que tinham sido mortos aqui no Município. Os dois eram usuários de drogas e já tinham várias passagens por furtos, inclusive vinham agindo em chácaras da região de Contenda. As investigações prosseguem no sentido de desvendar a autoria deste duplo homicídio”, declarou o delegado.