Homem é preso acusado de importunação sexual dentro de ônibus

Na última segunda-feira, 23 de outubro, a Guarda Municipal de Araucária atendeu duas situações delicadas, uma envolvendo importunação sexual dentro do transporte coletivo, e a outra envolvia estupro de vulnerável.

A primeira situação aconteceu por volta de 17h30, no Terminal Central de Araucária. Os agentes foram até o local e conversaram com as duas vítimas, que falaram que um homem teria parado atrás de ambas e se esfregado nelas.

Diante do relato e do interesse das duas vítimas em representar contra o abusador, os policiais realizaram a prisão do sujeito, o encaminhando à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Estupro de vulnerável

Também nesta segunda-feira a GM atendeu a uma ocorrência envolvendo estupro de vulnerável contra um menino de 8 anos. A vítima também teria sido diagnosticada com Síndrome do Espectro Autista.

O garotinho havia contado a sua mãe que o tio havia lhe batido. Ele também teria dito ao menino que se contasse a situação para alguém, seus pais iriam se machucar. Imediatamente a mãe o levou para uma consulta médica, onde foi confirmado o abuso sexual.

A Guarda Municipal foi acionada, e o abusador foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante e neste momento está à disposição da Justiça.