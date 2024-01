Homem é preso após agredir e tentar afogar ex-companheira na banheira

Na madrugada da última quarta-feira, 24 de janeiro, por volta de 02h30, a Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência envolvendo a Lei Maria da Penha na Rua Julia Theresa Bini, no Centro.

De acordo com as informações da GMA, a vítima relatou que estava na casa de uma amiga, e ao voltar para a sua casa, acabou encontrando o ex-companheiro na frente da residência.

O homem então a ameaçou com uma faca, e a obrigou a entrar em sua caminhonete. Ele a levou para um motel, e a agrediu no quarto, além de tentar afogá-la na banheira. A mulher fingiu colaborar com o agressor e pediu para entrar em contato com a irmã para avisar que estava tudo bem. Ela então ligou para o cunhado, que acionou a Guarda Municipal e foi ao seu encontro para socorrê-la.

Já no motel, o cunhado conseguiu acalmar o agressor e levou a mulher para casa. No caminho de volta, ele mais uma vez entrou em contato com a GMA, e relatou que estavam sendo seguidos pelo sujeito. O cunhado também teria dito o endereço da vítima a equipe policial, e quando os agentes chegaram na residência, eles realizaram a abordagem do homem, e nesse momento tiveram que fazer uso progressivo da força.

Foi realizada uma revista no sujeito, e não foi encontrado nada ilícito. Entretanto, no carro foram encontrados uma faca, um facão e um cano de arma de fogo. Ao ser questionado sobre a origem da peça da arma, o agressor explicou que o cano seria de uma arma registrado, já que ele teria registro de atirador esportivo, mas os documentos que comprovam a legalidade da arma e o registro não foram apresentados.

Diante desta situação, e do interesse da vítima em representar criminalmente contra o homem, a equipe deu voz de prisão a ele e o encaminhou à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.